Det skriver medierne: Dansk landbrug kan score på cannabis

Medicinsk cannabis kan blive en ny stor eksportartikel fra dansk landbrug, vurderer Landbrug & Fødevarer. Foreløbig er 11 selskaber godkendt til at dyrke hashplanter til medicinsk brug. Det skriver Finans Novo Nordisks topchef, Lars Fruergaard Jørgensen, frygter ikke, at digitale løsninger vil transformere forretningsmodellen. Der er dog ingen tvivl om, at det får betydning og åbner for muligheden for at påvirke patientens adfærd. Det skriver Finans Danske shoppingcentre kæmper hårdt om at blive endnu større og trække flere forbrugere til. Koncerter, mad og aktiviteter er på programmet, mens mange butikskæder i detailhandlen kæmper hårdt i dysten mod øget onlinehandel. Det skriver Finans Vindmølleproducenten Vestas har måttet grave dybt i lommerne for at få dækket de tab, der er opstået i datterselskabet Wind Power Invest. Vestas har brugt over 2 mia. kr. i år på at dække tab og reetablere egenkapitalen i datterselskabet, der er medejer af vindparker i Centraleuropa. Læs historien her Med Carlsbergs ny marketingstrategi har Tuborgs fire kerneprodukter formået at vokse i det ellers faldende ølmarked. Tuborg Pilsner, Tuborg Rå, Tuborg Guld og Tuborg Classic har i første halvår af 2017 solgt små 6 pct. flere liter af de fire ølvarianter. Læs historien her Julehandlen med dankort slår rekord, viser tal fra Nets, og især onlinehandlen vokser. Udsalget mellem jul og nytår vil sende dankort-forbruget yderligere op, spår Jeppe Juul-Andersen, der er direktør i Nets og ansvarlig for dankort. Læs historien her Pengene vælter ind hos danske destillerier og spritproducenter, der de seneste fem år har været på en imponerende vækstrejse. Produkterne rives væk af udenlandske købere, som for alvor har fået øjnene op for de danske destillerier. Det skriver Berlingske Business Den virtuelle valuta bitcoin har været et af de største emner i finansverdenen i år, hvor prisen på én mønt er gået fra 6500 kroner til omkring 100.000 kroner. Spørgsmålet er, hvad bitcoin er, og hvordan fremtiden ser ud? Det skriver Berlingske Business