Søndag morgen glider juletrafikken uden problemer, og der er næsten heller ikke nogen biler på vejene.



Det fortæller Brit Osted Nielsen, vagthavende ved Vejdirektoratet.



- Vi forventer ikke, at der bliver pres på i dag. Der kan komme lidt ekstra biler på vejene et sted mellem klokken 11-13 cirka og igen mellem 17-19.



- Men der skulle ikke blive de store problemer, siger hun.



De fleste kørte hjem til jul lørdag, lillejuleaften, og dagen før, fredag 22. december.



Bilisterne, der kørte de dage, var dem med en lang køretur foran sig hjem til jul, fortæller den vagthavende.



- Bilisterne, der er på vejene (søndag, red.), er stort set dem, der holder jul i nærområdet hos familier, der bor inden for en 20-30 kilometer. Altså, dem, der kører de kortere strækninger, siger hun.



Forventningen er, at der først bliver travlt på vejene igen 2. juledag, når folk skal hjem igen.



Ligesom bilisterne er de fleste, der skulle hjem med tog, taget hjem. Her tog de fleste toget hjem 22. og 23. december, oplyser DSB i en pressemeddelelse.



- Vi har i år haft to store udrejsedage med mange glade julerejsende, der har fordelt sig i de godt fyldte tog.



- Vi har været godt forberedte på det store rykind, så togene er kørt med høj punktlighed, og langt de fleste kunder er kommet frem til tiden, siger Tony Bispeskov, informationschef i DSB, i pressemeddelelsen.



Ni ud af ti togrejsende kom frem til tiden 22. og 23. december ifølge DSB.



