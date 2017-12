Danmark får sin første kvinde som Nato-ambassadør i 2018

Lige nu er Liselotte Kjærsgaard Plesner Danmarks nuværende ambassadør i Østrig. Men i 2018 bliver hun Danmarks første kvindelige ambassadør i Nato.



Det oplyser Udenrigsministeriet.



Hun afløser Michael Zilmer-Johns, som bliver ny protokolchef i Udenrigsministeriet.



Alt det står fast, efter at Udenrigsministeriets ambassadørrokade for 2018 er faldet på plads.



Der bliver rokeret på en række ambassadørposter i udetjenesten i september 2018. Der vil også ske skifte på en række chefposter på Asiatisk Plads i København, hvor Udenrigsministeriet har adresse.



Rokaden for 2018 har været en stor kabale at få lagt med godt 50 stillinger i spil, skriver ministeriet på sin hjemmeside.



/ritzau/