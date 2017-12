Tidligere Frederiksberg-borgmester John Winther er død

John Winther, der er tidligere folketingspolitiker og borgmester på Frederiksberg, er død. Han blev 82 år gammel.



Det skriver TV 2 Lorry lørdag formiddag.



I 23 år var han borgmester i Frederiksberg Kommune for Konservative. Det gør ham til en af de længst siddende borgmestre i Danmark.



På Facebook sender Winthers parti sine kondolencer.



"Vi har med stor sorg modtaget meddelelsen om, at vores tidligere borgmester - den legendariske John Winther - er gået bort. John Winther elskede Frederiksberg. Han var et varmt, vidende og engageret menneske, som gjorde en stor forskel for Frederiksberg. Han formede og fremelskede det Frederiksberg, vi holder af i dag. Æret være John Winthers minde, og vores kondolence til hele familien," skriver partiet på sin Facebook-side.



Det var i 1978, at Winther blev konservativ borgmester. Inden da sad i Folketinget af to omgange. Første gang fra 1970 til 1971 og anden gang fra 1977 til 1978, inden han skiftede til lokalpolitik.



/ritzau/