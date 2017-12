FN svinger på ny pisk med sanktioner over for Nordkorea

FN's Sikkerhedsråd vedtager nye skrappe sanktioner over for Nordkorea efter regimets seneste forsøg med en langtrækkende raket, som det hævder kan ramme USA.



Sikkerhedsrådets vedtagelse er enstemmig.



De nye sanktioner vil lukke for en del af olieleverancerne til Nordkorea. De er vitale for regimets raket- og atomprogram.



Nordkoreanere, der arbejder i udlandet, vil få pligt til at vende hjem inden for to år.



Med resolutionen forsøger man at bremse næsten 90 procent af de raffinerede olieprodukter til Nordkorea ved at fratage Pyongyang 500.000 tønder af disse produkter om året.



Resolutionsteksten var fremlagt af USA, og i den hedder det videre, at der skal kappes fire millioner tønder råolie om året til Nordkorea.



Den amerikanske regering har i særlig grad appelleret til Kina om at begrænse olieeksporten til nabolandet.



Det nordkoreanske styre meddelte 29. november, at det med held havde afprøvet en ny interkontinental raket. Her blev det hævdet, at man havde nået et "gennembrud" og fra nu af ville være i stand til at ramme USA.



- Resolutionen sender det utvetydige budskab til Pyongyang, at mere trods vil være en invitation til mere straf og isolering, siger USA's FN-ambassadør, Nikki Haley.



FN's Sikkerhedsråd har allerede i flere omgange pålagt Nordkorea sanktioner for raketaffyringer og atomprøvesprængninger.



Nordkorea har indtil videre valgt at ignorere kravene fra FN's Sikkerhedsråd.



/ritzau/Reuters