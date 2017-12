Bygningstyrelsen kræver 625 mio i erstatning fra spansk entreprenør efter skandalebyggeri

Ansvaret for en milliardoverskridelsen på en bygning til Københavns Universitet skal nu placeres.



Kammeradvokaten har på vegne af Bygningsstyrelsen rejst en voldgiftssag ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed med krav om erstatning på 625 mio. kr. fra den spanske teknikentreprenør Inabensa i forbindelse med opførelsen af Niels Bohr Bygningen til Københavns Universitet.



Bygningen har allerede nu er en budgetoverskridelse på 1,3 mia. kr. Projektet var oprindeligt budgetteret til 1,6 mia. kr., så lige nu ser det ud til, at Niels Bohr Bygningen, der i fremtiden skal bruges af Københavns Universitet, lander på 2,9 mia. kr. Det svarer til en budgetoverskridelse på 79 pct.



I en pressemeddelelse anfører Bygningsstyrelsen, at Voldgiftsnævnets syn og skøn har konstateret store og helt usædvanlige svigt i kvaliteten af det udførte arbejde. Svigtene har været umulige at finde ved normalt tilsyn, og er blevet fundet ved hjælp af ekstraordinære tæthedstest og røntgenfotografering. En betragtelig del af Inabensas arbejde er efterfølgende blevet helt eller delvist nedtaget, bortskaffet og er ved at blive opført på ny.



Derfor har Kammeradvokaten på vegne af Bygningsstyrelsen nu anlagt voldgiftssag mod Inabensa med krav om 625 mio. kr.



Kravet omfatter både omkostninger til færdiggørelse, forsinkelses- og forstyrrelseskrav fra de øvrige entreprenører på pladsen samt et betydeligt krav for fejl og mangler, der alle er en direkte følge af Inabensas misligholdelse af kontrakten.



Forsøg på en kommentar fra Inabensa i Danmark bliver henvist til hovedkontoret i Spanien, der ikke svarer på telefonisk henvendelse.