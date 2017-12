Spansk regeringschef afviser valg efter separatistsejr

Vedvarende bestræbelser på catalansk løsrivelse har skabt stor uro i Spanien, men det kan ikke begrunde et valg, mener premierminister Mariano Rajoy.



- Vi har ingen planer om at udskrive parlamentsvalg, siger Rajoy.



Den spanske regeringschefs reaktion har været ventet i spænding, siden resultatet af torsdagens regionsvalg i Catalonien har vist, at separatistiske partier har vundet et lille flertal.



Rajoy læser resultatet som en fortsat tilbagegang for den separatistiske bevægelse. Men han erkender, at tilbagegangen er mindre, end han havde drømt om.



Tidligere fredag blev Rajoy inviteret til møde af Carles Puigdemont, der i oktober blev fjernet som Cataloniens præsident.



Separatistlederens eneste betingelse for et møde er, at det holdes uden for Spanien, da Puigdemont frygter retsforfølgelse i hjemlandet.



Men Mariano Rajoy ville ikke løfte sløret for, om han er klar til at mødes med Carles Puigdemont i Bruxelles - eller i et andet EU-land.



Regeringschefen understreger, at de nyvalgte politikere i Catalonien må acceptere spansk lov. Men så er den spanske premierminister også klar til at søge dialog.



Rajoy siger, at han forventer "en ny æra baseret på dialog" i Catalonien efter regionsvalget.



/ritzau/