Rejsende med forsinkede tog går glip af millioner

Togrejsende, der er mere end 30 minutter forsinket, har ret til kompensation. Det er dog de færreste, som søger om basisrejsegaranti hos DSB.



Faktisk er 1,2 millioner togrejsende fra januar 2016 til september 2017 gået glip af kompensation, viser en beregning fra Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk.



Kun omkring 7 pct. af de passagerer, der havde ret til basisrejsegaranti hos DSB, søgte om det.



"Det er alt for mange passagerer, der ikke får de penge, de har ret til. Enten fordi de oplever det som for besværligt eller tidskrævende at søge, eller fordi de ikke kender deres rettigheder," siger Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.



Han foreslår, at rejsegarantien skal udbetales automatisk. Eksempelvis kunne pengene overføres via rejsekortsystemet.



DSB udbetaler basisrejsegaranti, hvis man rejser med fjern-, regional eller S-tog med billet, klippekort, rejsekort eller årskort.



DSB har oplyst til Forbrugerrådet Tænk, at virksomheden ikke selv har tal på, hvor mange passagerer der er berettiget til kompensation, og hvor mange penge der i så fald skulle have været udbetalt.



Dog kan DSB oplyse, at 97.400 har søgt om basisrejsetidsgaranti i perioden januar 2016 til september 2017, og de fik i alt udbetalt 16,9 millioner kroner.



Passagerpulsen har lavet beregningerne på baggrund af DSB's officielle passagertal for fjern- og regionaltog og sammenlignet dem med passagertilfredshedsundersøgelser, som udarbejdes af Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk.



Tallene er også sammenlignet med, hvor mange passagerer der ifølge DSB har søgt om rejsekompensation.





