Bilist rammer fodgængere i Melbourne og sårer op mod 20

En bilist har torsdag eftermiddag lokal tid ramt flere fodgængere i storbyen Melbourne i Australien.



Politiet i Melbourne har anholdt føreren af bilen.



Det skriver flere internationale medier.



- Politiet er i øjeblikket til stede ved en hændelse på Flinders Street mellem Elizabeth Street og Swanston Street, hvor et køretøj har ramt et antal fodgængere, siger polititalskvinde Creina O'Grady ifølge Herald Sun.



Omfanget af skader på de påkørte personer er endnu ukendt, ligesom det er uvist, om bilisten er kørt ind i folk med vilje eller ej.



- Bilen er kollideret med en række fodgængere. Den nøjagtige situation er endnu uklar, oplyser politiet ifølge BBC.



Billeder fra stedet viser flere mennesker, der ligger på jorden tæt på et stort hvidt køretøj.



Politiet har bedt folk om at holde sig væk fra området.



The Sydney Morning Herald skriver, at adskillige mennesker er såret, efter at en SUV har ramt flere fodgængere.



Politiet ved endnu ikke, om hændelsen er terrorrelateret.



Ifølge ambulancetjenesten i delstaten Victoria, hvor Melbourne ligger, bliver 12 personer behandlet for skader på stedet. Imens er syv andre bragt på forskellige hospitaler i byen.



Det gælder blandt andet et barn, der er bragt til Royal Children's Hospital med alvorlige hovedskader.



Et vidne ved navn Sue fortæller til radiostationen 3AW, at hun hørte skrig, før hun så "folk flyve i alle retninger".



- Vi kunne høre en høj lyd, og da vi så til venstre, så vi en hvid bil, der bare kørte ind i alle sammen, siger hun.



/ritzau/