Der blev indgået kontrakter på yderligere 328 megawatt (MW) vindprojekter i den ekstra auktionsrunde, den argentinske stat afholdt onsdag. Det skriver branchemediet Recharge.



I første omgang af udbuddet, der gik under navnet Runde 2, blev der vundet 666 MW vind og 557 MW solenergi, men interessen var så stor, at regeringen valgte at holde en "Runde 2,5".



Blandt vindvinderne var det argentinske selskab Petroquímica Comodoro Rivadavia, som løb med 200 MW, mens Enel fik sine første argentinske 100 MW i hus i form af Pampa Chubut-vindfarmen.



Projekterne blev vundet til en strømpris på 40,27 dollar (252,60 kr.) per megawatt-time.



Den argentinske stat planlægger nu en tredje udbudsrunde, skriver Recharge.



/ritzau/FINANS