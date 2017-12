Det skriver medierne: Danske Banks hvidvasksag breder sig

BØRSEN



MOBILEPAY I REKORD MED KØB FOR 1 MIA. KR. OM MÅNEDEN



Mobilepay runder 1 mia. kr. i betalinger online og i butikker om måneden. Det er rekord og en stigning på 84 pct. på et år. 2018 kan bliver året, hvor driften giver overskud i Mobilepay. Betaling med telefoner vinder på sigt, vurderes det. (Forside, side 6-7)



NAVIGATIONSSELSKAB FÅR NY KAPITAL TIL INDTOG I USA



Den nordjyske it-virksomhed Mapspeople får Vækstfonden i ejerkredsen for at kunne opretholde sin årlige vækstrate på 30-50 pct. Mapspeople, der arbejder tæt sammen med Google om indendørs navigation, kan dermed ekspandere internationalt og etablere sig på markedet i USA. (Side 8)



NETS-UDFORDRER GÅR I RETTE MED VENTUREFOND



Aarhus-selskabet Clearhaus afviser, at venturefonden Black Swan er investor i fintechkometen. Det fremgår ellers af fondens regnskab. Black Swan har blot en investeringsaftale med Clearhaus. (Side 10)



NOVOZYMES FÅR NY FINANSDIREKTØR



Det bliver Prisca Havranek-Kosicek, der sætter sig på posten som ny finansdirektør i Novozymes. Hun kommer fra en stilling som koncernfinansdirektør i den engelske Kuoni-koncern. Koncernen har ikke haft en finansdirektør, siden Benny Loft stoppede 1. september. (Side 12)



BERLINGSKE BUSINESS



DANSKE BANKS HVIDVASKSAG BREDER SIG TIL LITAUEN



Nye oplysninger sår tvivl om Danske Banks forklaring i hvidvasksag. Bankens topchef, Thomas Borgen, har hidtil hævdet, at hvidvaskproblemerne var isoleret til den estiske filial. Nu viser det sig, at der også flød mistænkeligt store summer fra en lyssky kunde i bankens litauiske afdeling. (Forside, side 6-7)



SAS-ANSATTE STEJLER OVER NYT DATTERSELSKAB



SAS Ireland fløj i går sin første tur mellem København og London. Datterselskabet skal sikre konkurrencedygtigheden hos SAS, men blandt medarbejderne vækker den irske forretning ærgrelse – særligt fordi SAS Ireland skal betjene en række nye ruter. (Side 4)



JYLLANDS-POSTEN ERHVERV



BANKLOBBY ADVARER MOD AT SENDE EN NY REGNING TIL FINANSSEKTOREN



Finans Danmark frygter, at ønsket om at indføre et nyt kapitalkrav ikke bliver tænkt sammen med al den øvrige regulering, som er på vej. (Side 4)



MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT VIL UDFORDRE VÆKSTEN NÆSTE ÅR



En stribe topøkonomer advarer i en rundspørge om, at mangel på ledige hænder vil suge tempoet ud af økonomien. Regeringen vil øge arbejdsudbuddet ved at stramme SU-systemet. (Side 6-7)



ARLA FÅR MEGAAFTALE MED TYSK MEJERISELSKAB



Arla Foods rykker nu tættere på Tysklands største mejeriselskab. De to giganter har indgået en aftale om Arla-leverancer af op til 350 mio. liter mælk årligt til Tysklands største mejeriselskab, DMK, som til gengæld skal producere 35 mio. kg ost for Arla. (Side 10)



/ritzau/FINANS