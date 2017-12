Det skriver medierne: Genmab har brug for sygeplejersker

BØRSEN



STORSTILET JYSK SHELL-HANDEL ER IGEN UDSKUDT



Shell solgte i 2016 sit olieraffinaderi til Tommy Frank. Flere nøglepersoner er siden røget ud, mens investoren er hemmelig. Forløbet været præget af stor mystik, og nu bekræfter Shell, der ellers tidligere har fortalt, at overtagelsen "kørte på skinner", at overtagelsen endnu engang udskudt. (Forside, side 6-7)



VASKERIGIGANT SNUPPER BID AF FYNSKE INWATEC



Jensen-Group, der producerer vaskerimaskiner, købte tirsdag 30 pct. af Odense-virksomheden Inwatec. Inwatec vil automatisere vaskeribranchen og har udviklet robotter, der finder fremmedlegemer som kuglepenne og kanyler i vasketøjet fra sygehuse og hoteller. (Side 8)



TK'S NEDSKREVNE CENTER ER OPLAGT OPKØBSMÅL



Nedskrivningerne fortsætter i TK Development, der har sat det kriseramte shoppingcenter Sillebroen i Frederikssund til salg med en prislap, hvor der står "hurtigst muligt". Regnskabet blev barberet med 405 mio. kr., hvor de 120 mio. kr. stammer fra Sillebroen. (Side 9)



FRANSK RIVAL VIL MATCHE NOVOS VÆKSTLOKOMOTIV



Novo Nordisks franske rival, Sanofi, har udfordrere på vej inden for både diabetes- og fedmebehandling, og selskabet regner med at kunne matche Novos nye vækstshåb. Sanofi satser på at kunne vinde en god bid af det marked, som Novo Nordisk nu går hårdt efter med det nyeste vækstlokomotiv, Ozempic. (Side 10)



SPAR NORD UDPEGET SOM UUNDVÆRLIG



Spar Nord i Aalborg er for stor til at krakke. Banken er udpeget som en Sifi-bank - systemisk vigtig - af Erhvervsministeriet. Spar Nord topchef, Lasse Nyby, ser flere fordele ved at komme ind i bankernes superliga. (Side 14)





BERLINGSKE BUSINESS



GENMAB HAR BRUG FOR SYGEPLEJERSKER I SALGSSTRATEGI



Midt i Genmabs store succes med kræftmidlet Darzalex udtænker topchef Jan van de Winkel planer for, hvordan biotekselskabets næste guldhåb skal bryde igennem. Genmab vil droppe de klassiske medicinsælgere og i stedet ansætte sygeplejersker. (Side 3)



LILLE DANSK FONDSMÆGLERSELSKAB SLÅR STORBANKER



Et lille dansk fondsmæglerselskab vinder over de store bankers investeringsforeninger. Der viser resultaterne over fem år beregnet af analysehuset Morningstar. Fondsmæglerselskabet Timeinvest slår de store banker på både afkast og risiko. (Side 6)





JYLLANDS-POSTEN ERHVERV



FINANSSEKTOR MALKER LANDBRUGET FOR MILLIARDER



Dansk landbrug har givet banker og realkreditselskaber massive indtægter trods det seneste årtis kroniske krise. De danske landmænd har i årene 2007-2016 haft en samlet driftsindtjening på i alt 23 mia. kr. Danske banker og realkreditselskaber har samtidig haft rente- og bidragsindtægter på 102 mia. kr. fra landbruget. Og når tab og nedskrivninger på landbrug fratrækkes, står den finansielle sektor tilbage med landbrugsindtægter på 72 mia. kr. (Forside, side 6-7)



ASIATERNE STÅR BAG BITCOINS SUPERBOOM



Bitcoins himmelflugt fortsætter mod en højde, som aldrig før er set i finanshistorien. Men kun få ved, at festen startede i Asien. Ligesom den snildt kan slutte samme sted. (Side 12-13)



/ritzau/FINANS