Blandet modtagelse af Liberal Alliances formodede kovending

På twitter spænder reaktioner på Liberal Alliances formodede kovending fra lettelse til frustration.



I første kategori er Georgi Mitchew:



"Tak @anderssamuelsen og @LiberalAlliance fordi I kom til fornuft. Lov os at I aldrig mere vil spilde uger, dage og timer (...) med den slags tosserier. Hvis I absolut vil klatre så find et stativ I hurtigt kan komme ned fra."



I modsatte ende er Finn Edtwodth‏:



"@anderssamuelsen gå af, du er en større joke end @DavidTrads efterhånden .... du koster @LiberalAlliance stemmer ... desværre."



Lars B Christensen‏, fra CBS, påpeger, at det var den eneste udvej for Liberal Alliance.



"En overraskelse? Naturligvis ikke. Den eneste farbare vej for @LiberalAlliance hvis de skal bevare blot skyggen af troværdighed."



Det er DR og TV2 News, der erfarer, at Liberal Alliance dropper truslen om at stemme imod regeringens egen finanslov.



Det vil partileder og udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) klokken 18.30 meddele på et pressemøde.



Truslen blev fremsat for halvanden uge siden, da regeringen og Dansk Folkeparti efter længere tids drama blev enige om en finanslovsaftale.



Men Liberal Alliance ville kun stemme for, hvis der inden afstemningen om finansloven 22. december var indgået aftaler om udlændinge og skat.



Der er pressemøde i Statsministeriet klokken 19, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil give en orientering om forhandlingerne.