Liberal Alliance indkalder til haste-pressemøde

Regeringspartiet Liberal Alliance indkalder højst uventet til et pressemøde her til aften.



Det meddeler partiets formand Anders Samuelsen på Twitter:



"Anders Samuelsen afholder pressemøde i Liberal Alliances gruppelokale kl. 18.30 - adgang for journalister med pressekort fra kl. 18," lyder det på Twitter.



Børsen arbejder på en opfølgning.



- opdateres