Dansk chef afviser Netanyahus bøn om at droppe fyringer

Flankeret af to af sine ministre gjorde Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, tirsdag et forsøg på at tale Tevas danske topchef, Kåre Schultz, fra at afskedige knap totusind ansatte i landet.



Men uden held.



De mange fyringer er nødvendige, for at forhindre at det israelske medicinalfirma bliver mål for opkøb.



Det forklarer selskabet i en meddelelse efter mødet med Netanyahu, økonomiminister Eli Cohen og finansminister Moshe Kahlon, skriver nyhedsbureauet Bloomberg.



Den israelske regering skulle præsentere Kåre Schulz for en alternativ plan, som ifølge avisen The Calcalist blandt andet vil outsource israelsk produktion til Indien.



Af de 14.000 stillinger, som Teva har annonceret at ville skære væk, planlægges 1750 arbejdspladser nedlagt i Israel.



Udmeldingen førte til en landsdækkende strejke i Israel søndag.



Tirsdag skal medarbejdere i Teva ifølge The Calcalist have blokeret en hovedvej i Jerusalem under myldretiden som forberedelse til en protest foran Netanyahus kontor.



