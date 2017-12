Det sker i dag: Nye salgstal for Genmabs Darzalex

Genmab salgstal

Onsdag morgen lander der dugfriske tal fra salget i USA fra Symphony Health, der følger markedsudviklingen måned for måned. I oktober solgte Darzalex for 90,6 mio. dollar (ca. 575 mio. kr.), en fremgang fra 77,3 mio. dollar i september, som svarer til 12 pct., hvis man fraregner den ekstra arbejdsdag der var i oktober i forhold til september.

På verdensplan solgte Darzalex i tredje kvartal for 317 mio. dollar (ca. 2 mia. kr.) - fordelt på 230 mio. dollar i USA og 87 mio. dollar i resten af verden. En samlet vækstrate på 95 pct. i forhold til samme kvartal i 2016, men kun en fremgang på 6 pct. fra årets andet kvartal, hvilket fik analytikere til at tale om en opbremsning i salgsvæksten.



Europas købekraft

Danmarks Statistik kommer med en opgørelse på, hvordan priserne er i Europa – den såkaldte købekraftsundersøgelse. Tallene er for 2016.



Tal fra General Mills løfter sløret for Chr. Hansens marked

General Mills, der operer inden for nogle af de samme segmenter som Chr,. Hansen, nemlig yoghurt og ingredienser og mere overordnet fødevarer, vil præsentere et årsregnskab, der kan give indikationer for Chr. Hansen. I sidste kvartalsregnskab så General Mills at salget af yoghurt faldt og selskabet kæmpede med toplinjen.