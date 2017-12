Det skriver medierne: Vestas på højeste niveau siden skrækdag

Relateret indhold Artikler

BØRSEN



FRUERGAARD GØR OP MED TOPSTYRET NOVO



Novo Nordisks topchef, Lars Fruergaard Jørgensen, vrider sig fri af den stivhed, der var opbygget i organisationen under Lars Rebien Sørensen. Nu skal diabeteskæmpen være hurtigere, smidigere og beslutsom, der hvor kunderne er, siger Lars Fruergaard Jørgensen efter første år som topchef. (Forside, side 6-7)



VESTAS PÅ HØJESTE NIVEAU SIDEN SKRÆKDAG



Nyheder om Trumps skattereform sendte mandag Vestas til tops med vindmøllegigantens højeste kurs siden regnskabet 9. november, hvor vindgiganten blev slagtet på børsen og faldt 19 pct. efter fremlæggelsen af et skuffende regnskab. Men nu ser det ud til, at det vender efter positive nyheder fra USA. (Side 8)



CANADISK FOND INDLEDER NORDISK OPKØBSJAGT



Lynx Equity Limited, der har base i Toronto, vil købe ti mindre virksomheder i Norden. I første omgang er et lønsomt rengøringsfirma blevet købt. Kapitalfonden har en stor pengetank og masser af tålmodighed. (Side 10)



BANK HENTER PENGE FOR AT BETALE DYRT STATSLIGT LÅN



Danske Andelskassers Bank vil slippe for at betale af på et dyrt lån med høje renter. Tirsdag anmeldte banken til registrering i Erhvervsstyrelsen, at den gennemfører en kapitaludvidelse, der øger antallet af aktier og henter et provenu på 113 mio. kr. (Side 12)



JYSKE BANK I TÆNKEBOKS OM SALG AF AKTIER I NORDJYSKE BANK



Jyske Bank når ifølge topchef Anders Dam ikke at finde en køber til aktieposten i Nordjyske Bank inden nytår. Banken, der siden foråret har forsøgt at finde en køber til aktieposten på 800 mio. kr., har nu tre muligheder, mener ekspert. (Side 15)







BERLINGSKE BUSINESS



KAPITALFONDS OPKØB I NILFISK KAN VÆRE FRA BERYGTEDE BØRSAKTIVISTER



Aktivistfonden Primestone Capitals opkøb i støvsugervirksomheden Nilfisk kan være første bølge af ny aktivitet fra de engang så berygtede børsaktivister. Men fondene er langt bedre end deres rygte, mener de selv. (Forside, side 4-5)



KAPITALFOND TJENTE MILLIARDER PÅ DANSKE BANK



Det blev en ualmindeligt god forretning, da den store svenske børsaktivist Cevian i 2011 købte sig ind i Danske Bank. Investeringen blev tredoblet, og Cevian kan have tjent et tocifret milliardbeløb. (Side 5)



ATP VIL UNDGÅ SKATTESPEKULANTER OG RIDSER I LAKKEN



ATP vil gerne være en bedre investor og være med til at trække andre investorer og virksomheder i samme retning. Pensionskæmpen strammer nu sine krav til skatteadfærden på området for unoterede investeringer. Det er investeringer gennem investeringsfonde eller direkte investeringer i virksomheder, som ikke er børsnoterede. (Side 10)







JYLLANDS-POSTEN ERHVERV



MÆRSK-INVESTORER HAR TABT 37 MIA. EFTER SALG AF OLIEN



Strategien om at fokusere kerneforretningen og frasælge olie- og gasaktiviteterne har foreløbig haft stik modsatte konsekvenser for aktionærerne i A.P. Møller-Mærsk og Ørsted, det tidligere Dong. Siden Maersk Oil blev solgt i august i år har Mærsks investorer tabt 17 pct. svarende til 37 mia. kr., mens Ørsteds aktionærer er blevet 34 mia. kr. rigere svarende til en stigning på 23 pct. (Forside, side 6-7)



SYSTEMATIC FÅR DRØMMEREGNSKAB EFTER KÆMPEORDRE



Det blev et ekstraordinært godt år hos it-firmaet Systematic fra Aarhus. Omsætningen steg med 64 pct., og overskuddet nærmest eksploderede. Forklaringen er især, at Systematic i februar 2017 fik en ordre fra det amerikanske forsvar, der købte licens til Systematics software til at holde styr på soldater, køretøjer og udstyr i kamp. (Side 5)



/ritzau/FINANS