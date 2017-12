Det sker i dag

Briefing om overenskomst



Overenskomstens første sættemøde mellem Centralorganisationernes Fællesudvalg og Moderniseringsstyrelsen finder i dag sted i Finansministeriet. Mødet begynder klokken 14.00, og der er pressebriefing klokken 14.30. Kravene mellem parterne blev udvekslet 15. december. På pressebriefingen deltager formand for Centralorganisationernes Fællesudvalg Flemming Vinther og innovationsminister Sophie Løhde (V).



Fjerde kvartal fra Roblon



Frederikshavnervirksomheden Roblon, der specialiserer sig i syntetiske reb og viden inden for fibre og behandlingen af disse, afleverer regnskab for fjerde kvartal. Roblon arbejder med at integrere opkøbet af en amerikansk virksomhed. Opkøbet blev foretaget i april.



Københavns Lufthavne



Københavns Lufthavne afholder en ekstraordinær generalforsamling. Det sker fordi ATP's køb af australske Macquaries aktier i Københavns Lufthavne er nu gennemført, og det medfører flere konsekvenser.

ATP sidder efter opkøbet på 50 pct. af stemmerne og 48,02 pct. af aktierne i det holdingselskab, Kastrup Airport Parents, der ejer 57,7 pct. af Københavns Lufthavne.

Der er flere udskiftelser i bestyrelsen, der skal håndteres tirsdag.