En af Canadas rigeste personer er fredag sammen med sin hustru fundet død i parrets hjem i et boligområde for velhavere i den nordøstlige del af Toronto.



Politiet beskriver omstændighederne omkring dødsfaldene som "mistænkelige".



Ægteparret Barry og Honey Sherman blev fundet i husets kælder fredag formiddag.



- Omstændighederne ved deres død virker mistænkelige, og vi behandler det på den måde, siger David Hopkinson, talsmand for politiet i Toronto, ifølge Reuters.



Drabsefterforskere oplyser, at der ikke er fundet tegn på, at udefrakommende er trængt ind i boligen.



To tildækkede lig blev fredag aften fjernet fra adressen.



Ægteparret satte for nylig deres bolig til salg for næsten syv millioner canadiske dollar. Det svarer til knap 35 millioner kroner.



En ejendomsmægler opdagede ligene i boligens kælder i forbindelse med forberedelser til et åbent hus-arrangement for potentielle købere.



Det oplyser et familiemedlem til avisen Toronto Globe and Mail.



Torontos borgmester, John Tory, udtaler i en erklæring, at han er "chokeret og knust". Han tilføjer, at parret havde ydet omfattende økonomiske bidrag til byen.



- Jeg håber, at efterforskningen vil resultere i svar for alle os, der sørger over dette store tab, siger han.



Den 75-årige Barry Sherman var ifølge magasinet Forbes god for 3,2 milliarder amerikanske dollar (20,3 milliarder kroner). Ifølge Toronto Globe and Mail rækker det til en placering som Canadas 15. rigeste person.



Formuen er skabt gennem medicinalselskabet Apotex Inc., der er blandt de største i Canada.



Apotex sælger over 260 former for generisk medicin i omkring 115 lande og omsætter årligt for cirka to milliarder canadiske dollar (9,8 milliarder kroner).



Udstyret med en doktorgrad i raketvidenskab fra Massachusetts Institute of Technology, en af verdens mest anerkendte universiteter, overtog Sherman i 1974 sin onkels medicinalfirma.



Købet finansierede han med sin mors opsparing, skriver Forbes.



Fra en beskeden begyndelse med kun to ansatte forvandlede Sherman selskabet til et kæmpe foretagende med nu over 11.000 medarbejdere.



I 2012 trådte han tilbage som administrerende direktør, men han var fortsat formand for bestyrelsen.



Barry Sherman og hans 70-årige hustru efterlader sig fire børn. Parret havde netop fået endnu et barnebarn ifølge Toronto Globe and Mail.



/ritzau/