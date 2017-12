Relateret indhold Tilføj søgeagent Narendra Modi Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Personer Narendra Modi

Rahul Gandhi har lørdag overtaget lederskabet af oppositionspartiet Kongrespartiet i Indien.



Han afløser sin mor, Sonia Gandhi, som har været leder af partiet siden 1998. Dermed er den 47-årige Gandhi det sjette medlem af Nehru-Gandhi-dynastiet, som skal lede Kongrespartiet.



Magtskiftet i partiet skete ved et arrangement i partiets hovedkvarter i New Delhi, hvor Sonia Gandhi officielt overleverede lederposten til sin søn.



Ved overrækkelsen råbte hundredvis af støtter "længe leve Rahul", mens de dansede til trommer.



Posten får Rahul Gandhi på et tidspunkt, hvor oppositionspartiet har mistet mere og mere magt til premierminister Narendra Modis Bharatiya Janata Parti (BJP) siden 2014.



Her overtog Modi posten som premierminister fra Sonia Gandhi, der var med til at vinde valget i landet i 2004 og 2009. Partiet forsøger nu at kæmpe sig tilbage og vinde Indiens valg, som bliver afholdt i 2019.



Rahul Gandhi har været vicepræsident i partiet siden 2013 og har også været partiets kampagneleder ved valget i 2014.



/ritzau/AFP