Seniorstrateg: Skattereform giver risiko for overophedning i USA

Hvis den amerikanske skattereform vedtages uden større ændringer i forhold til, vi kender nu, vil det være godt for aktiemarkederne. Men der er også en bagside af medaljen. Gryden kan koge over, mener seniorstrateg Rasmus Pilegaard, PFA.



"I bund og grund har amerikansk økonomi ikke behov for yderligere stimulanser på nuværende tidspunkt. Hvis der hældes mere benzin på den amerikanske økonomi, som allerede kører i højt gear, øges risikoen for en overophedning af økonomien," mener seniorstrategen.



Den ledige kapacitet i økonomien er skrumpet ind efter otte års opsving og flere virksomheder melder om vanskeligheder med at finde kvalificeret arbejdskraft.



"Så hvis væksten får et yderligere hak opad, øges risikoen for en overophedning," siger Rasmus Pilegaard.



Det kan føre til sigende inflationspres og stigende renter som dæmper privatforbrug og investeringer og giver større modvind til aktiemarkedet.



Rasmus Pilegaard venter, at den amerikanske centralbank, som forleden hævede renten, vil fortsætte den meget gradvise og langsomme opstramning af pengepolitikken, men det kan ændre sig til næste år, hvis inflationen begynder at accelerere, og så kan vi komme til at se stigende renter i både USA og resten af verden, også i Danmark.



Han slår generelt fast, at renter, aktier, den amerikanske betalingsbalance og handelsrelationerne mellem Europa og USA kan blive påvirket, så en kommende skattelettelse i USA kan få indflydelse langt udenfor landets grænser. Så der kan være effekter langt udenfor USA.



Lavere skatter vil f. eks. øge investeringer og privatforbrug. Det er godt for virksomhederne og aktierne. Men samhandelen mellem Europa og USA kan også blive ramt.



"Nogle elementer i det foreløbige forslag fra Senatet favoriserer amerikanske selskaber og rammer europæiske selskaber negativt. Det kan give et modsvar fra Europa, som kan ramme samhandlen negativt, omvendt giver store selskabsskattelettelser mulighed for at afhjælpe det kronisk store underskud på den amerikanske betalingsbalance over for udlandet," vurderer Rasmus Pilegaard.



"De nuværende høje amerikanske selskabsskatter har givet virksomhederne et stort incitament til at opbygge kapitalbeholdninger i lande, hvor skatten er lav. Den kommende skattesænkning kan gøre det mere attraktivt både at hive nogle af de penge hjem og fremover lade en større del af overskuddet flyde tilbage. Det vil vise sig i eksporttallene og dermed gavne den kronisk negative amerikanske handelsbalance," fastslår han



"Netop de store handelsunderskud er flittigt blevet fremhævet af Trump i forbindelse med hans kritik af de store handelsaftaler. Får skatteaftalen en positiv effekt på handelsbalancen, kan Trump fejre det som en sejr, men det kan også fremadrettet dæmpe det protektionistiske pres, som Trump har tilført amerikansk udenrigspolitik," siger Rasmus Pilegaard.