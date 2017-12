Anders Holch er nr. 89 på den internationale mode-top

Ejeren af modekoncernen Bestseller og meget mere, Anders Holch Povlsen, er kommet på det internationalt anerkendte, britiske magasin Drapers' liste over modebranchens mest indflydelsesrige personer.



Det er første gang, Anders Holch Povlsen optræder på listen, som laves én gang årligt. Han er nr. 89 på trods af, at han i stedet for udadvendt aktivitet koncentrerer sig om at arbejde internt i Bestseller og de mange andre virksomheder, han ejer eller er medejer af i og udenfor modesektoren.



Årets top 100-liste toppes af topchefen i det britiske online-modevarehus Asos, Nick Beighton.Her er Anders Holch Povlsen med 29 pct. af aktierne den største aktionær i Asos.



Drapers skriver om Anders Holch Povlsen bl. a., at han er detailhandels-milliardær, som sætter fingeraftryk mange steder i modeindustrien. Og nævner, at han udover Bestseller og sin store aktiepost i Asos er stor aktionær i onlinehandleren Zalando, og at han tidligere i år købte en stor varehus-bygning i Edinburgh for over 400 mio. kr. Samt at han ejer jord, der udgør over 1 pct. af Skotlands samlede areal.



Modeindustrimagasinets britiske udgangspunkt kan ikke skjules, når man kigger ned over de 100 navne på listen, men topcheferne i de kæmpestore Bestseller-konkurrenter H&M og Inditex - der ejer Zara-kæden - er dog med i top 10. Karl-Johan Persson, H&M, er nr. 5, mens Pablo Isla, Inditex, er nr. 6.



Anders Holchs tidligere chef for bl. a. Storbritannien, Allan Nielsen, som nu er topchef i Hummel, var iøvrigt i modsætning til sin chef på Drapers-listen i fjor.



Bestseller omsatte i det nyligt offentliggjorte regnskab for 23,5 mia. kr. - en stigning på under 3 pct. - mens resultatet før skat steg med hele 23 pct. til 2,5 mia. kr. I den forbindelse slog han fast, at Bestseller nu havde fået greb om sin indtjening og bundlinje, så fremadrettet skal der sættes ind for at få toplinjen løftet - bl. a. gennem åbning af nye butikker.



H&M, som skal igang med at lukke butikker, fik i dag i forlængelse af offentliggørelse af foreløbige salgtal for de seneste tre måneder iøvrigt en ordentlig dukkert på børsen. H&M-aktien faldt med hele 13 pct, da topchef Persson havde præsenteret et fald i salget i perioden på 4 pct. til 50 mia. skr., og derfor skal butiksnettet trimmes.