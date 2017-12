Kæmpelandbrug med 2000 malkekøer konkurs med gæld på 135 mio. kr.

Et af de rigtig store danske landbrug med 2000 malkekøer fordelt på ikke færre end 13 sydvestjyske ejendomme er gået konkurs.



Den samlede gæld i det familieejede landbrug I/S Mathiesen i Grimstrup på Esbjerg-kanten er omkring 135 mio. kr., og i følge Jyskevestkysten regner kurator, advokat Flemming Jensen, Herning, ikke med, at der i boet er penge til de kreditorer, der står efter realkreditten og Danske Andelskassers Bank, som har virksomhedspant.



Ejerne, far og søn Henrik og Allan Mathiesen, har de se seneste to år, mens mælkepriserne var helt i bund, årligt haft underskud på 4-5 mio. kr.



Landbruget på 600 hektar har 13 ansatte og drives nu videre af kurator i håb om, at der kan findes en køber.



I november var der kun syv konkurser indenfor landbrug og fiskeri. Det er halvt så mange som i november i fjor.



Årsagen til faldet er bedre likviditet, har erhvervsøkonomisk chef på landbrugets rådgivningscenter Klaus Kaiser udtalt til Landbrugsavisen.