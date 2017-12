Mia-eksport skal sikres: Danske jægere må nu skyde vildsvin

Danske jægere får nu en ny type dyr at gå efter i Danmark: Vildsvin.



Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har givet tillladelse til, at vildsvin i den danske natur må skydes. Faktisk skal de helst skydes, fordi de kan sprede den frygtede afrikanske svinepest, der kan koste eksport for milliarder af kroner, hvis den kommer til Danmark.



"Der er strejfende vildsvin i den danske natur, især i Sønderjylland. Ét vildsvin er blevet kørt ned i det sønderjyske. Heldigvis har ministeren nu tilladt, at de skydes, for det vil være helt uoverskueligt, hvis der kommer svinepest til Danmark. Det vil koste milliarder, fordi nogle lande så ikke vil importere vores svinekød," fastslår formanden for Danske Svineproducenter, Henrik Mortensen.



Svinepesten breder sig i Europa mod vest gennem Polen og er senest også konstateret i Tjekkiet. Vildsvin er udbredte syd for den dansk-tyske grænse.



"Vildsvin spreder svinepest, og derfor skal de væk. De kan blive smittet af madrester, der stammer fra lande med svinepest. F. eks. på rastepladser, hvor chauffører har spist mad, de har haft med hjemmefra fra pestområder. Og så smitter vildsvinene hinanden. Derfor må de væk," siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, der også i Bruxelles har opfordret andre lande til at sætte ind.



Pest-befængt vildsvin kan let smitte eksempelvis fritgående grise.



Formanden i Svineudvalget i Økologisk Landsforening, øko-svineproducent Randi Vinfeldt bakker op om, at der gøres noget ved problemet med vildsvin.



"Som økologisk svineproducent står jeg og mine kolleger til at skulle lukke min produktion helt ned, hvis først afrikansk svinepest kommer til Danmark. Vi har ikke noget sted, hvor vi kan lukke vores fritgående grise ind. Afrikansk svinepest i Danmark vil være en katastrofe for alle produktionsformer men i første omgang vil det ramme den økologiske produktion hårdt. Så jeg synes, det er det rigtige at sætte gang i alle de nødvendige tiltag her og nu, så vi forhåbentlig kan undgå en katastrofe for dyrene og økologisk svineproduktion i Danmark," fastslår hun.



Nye jagtregler



Jægere får med ny jagtregler lov at skyde vildsvin i den danske natur halvanden time før efter solopgang og solnedgang. Dyrene må iøvrigt også lokkes med kunstigt lys og skydes på foderpladser.



Fødevarestyrelsen vil med en informationskampagne gøre det klart, at madrester kan være farlige smittespredere for svin. Selv en lille pølsestump kan indeholde smitten. Svinepest er dog helt uskadelig for alle andre end svin



Styrelsen vil også kontrollere grundigere, om transportører overholder reglerne om at rengøre og desinficere efter transport af klovbærende dyr. Der vil blive fysisk inspektion af lastbiler.