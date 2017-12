Britisk dommedags-scenarie afværget for danske eksportvirksomheder

EU's medlemslande gav fredag grønt lys for, at forhandlingerne om Storbritanniens kommende forhold til EU kan begynde. Alternativet havde været et tomrum med risiko for, at alle handelsaftaler med Storbritannien kunne falde bort i 2019 - nærmest et dommedags-scenarie for den store danske eksport over Nordsøen..



Storbritannien er et af Danmarks største eksportmarkeder. Hvert år sælger Danmark svin, medicin og vindmøller for milliarder til unionen mellem England, Skotland, Wales og Nordirland. Faktisk er Storbritannien ifølge Dansk Industri Danmarks fjerdestørste eksportmarked.



"Det er rigtigt godt og positivt for danske virksomheder, at vi nu de næste par år ved, at Storbritannien fortsat er del af det indre marked efter fredagens aftale," siger administrerende direktør for Dansk Industri Karsten Dybvad.



Det betyder, at danske selskaber kun én gang skal forholde sig til nye handelsregler. Og det betyder, at der er nogenlunde ro om de næste mange år.



Arbejdet med at finde ud af de betingelser begynder nu. Internt i Storbritannien har flere vurderet, at man vil kunne få en aftale med meget få restriktioner.



Men på EU's side står man på, at Storbritannien langt fra vil kunne beholde en meget fri adgang til det indre marked uden at være medlem af EU og uden at ville underlægge sig den europæiske domstol, der dømmer i konflikter.



Vælger Storbritannien at træde ud af EU's indre marked og toldunion, så vil det have store konsekvenser, vurderer EU-chef i Dansk Erhverv, Kasper Ernest.



"Pludselig vil der komme en ekstremt stor mængde varer, der skal tjekkes. Vi er nødt til at bygge en kapacitet op, der kan levere det, så varerne ikke skal stå på grænsen og vente," siger han.



Hos Landbrug & Fødevarer, hvis medlemmer eksporterer store mængder svin og mælkeprodukter til Storbritannien, håber direktør Karen Hækkerup ikke, at det kommer så langt.



"Landbrug & Fødevarer håber og kæmper for, at vi kan beholde Storbritannien i toldunionen og det indre marked, så vores samhandel med briterne påvirkes mindst muligt. Om vi når dertil er svært at forudsige, og vi er der ikke endnu, men det ser ud til, at vi bevæger os i den rigtige retning, siger hun