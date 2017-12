Trods uklarhed om skat: Aktieoptimismen vender tilbage i New York

De amerikanske aktieinvestorer er tilbage i fint humør trods fortsat uklarhed om den amerikanske skattereform.



De store indeks på Wall Street åbner ugens sidste dag med pæne stigninger: S&P 500-indekset stiger 0,5 pct., og det samme gør Dow Jones-indekset, mens Nasdaq-aktierne stiger 0,4 pct. efter godt fem minutters handel.



Torsdag startede også positivt på aktiebørserne i New York, inden uro om de igangværende forhandlinger om skattereformen fik investorerne til at trække fingrene til sig. Uenighederne er ikke endeligt løst endnu, men markedet vælger at sætte den optimistiske fod foran.



Blandt enkeltaktierne er der dog et par dårlige nyheder, der dominerer.



Oracles regnskab fra efter børslukketid torsdag imponerede ikke investorerne, da både seneste og indeværende kvartals tal for væksten på satsningsområdet "cloud computing" skuffede. Oracle-aktien falder 5,2 pct. som konsekvens.



Endnu værre ser dagen ud til at gå for jernbanefirmaet CSX. Topchef Hunter Harrison er på forlænget sygeorlov, og det bekymrer aktiemarkedet - CSX-aktien ligger med et dyk på 7,9 pct.



Derimod er der udsigt til fremgang for to andre selskaber på baggrund af regnskaber fra torsdag aften. Både Costco Wholesale og Adobe Systems leverede kvartalsrapporter, der faldt i markedets smag, og de ligger henholdsvis 3,3 pct. og 2,5 pct. højere.