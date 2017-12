Københavns Lufthavne vil have endnu en ATP-direktør i bestyrelsen

ATP købte tidligere i år en stor bid af aktierne i Københavns Lufthavne, og pensionsselskabet skal i den forbindelse have valgt to medlemmer ind i bestyrelsen.



Den ene bliver ATP's kommunikationsdirektør, Annemette Moesgaard. Hun er uddannet journalist, har været i ATP siden 2012 og har derudover erfaring fra blandt andet Georg Jensen og Dansk Shell, oplyser KBHL i en meddelelse.



Tidligere har bestyrelsen anbefalet Ulrik Dan Weuder, der er chef for ATP's alternative investeringer, som nyt medlem, hvor han desuden foreslås som næstformand. Han har tidligere været i blandt andet FN, OECD og Miljøstyrelsen.



De to ATP-chefer er udset til at erstatte Simon Boyd Greere og John Kevin Bruen, som har arbejdet hos australske Macquarie, der solgte sine aktier til netop ATP og derfor ikke længere skal have indflydelse i bestyrelsen.



Annemette Moesgaard og Ulrik Dan Weuder skal officielt vælges på Københavns Lufthavns ekstraordinære generalforsamling 19. december.