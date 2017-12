Offentligt ansatte aflyser overenskomstmøder i protest

Offentligt ansatte sætter overenskomstforhandlinger på standby og aflyser planlagte forhandlingsmøder.



Det sker, fordi der ifølge lønmodtagernes organisationer ikke sker fremskridt i forhandlinger om lærernes arbejdstid.



Det oplyser lønmodtagernes centrale topforhandlere i CFU og Forhandlingsfællesskabet.



"Forhandlingerne med lærerne rokker sig ikke. Vi er ikke på vej til at kunne øjne en arbejdstidsaftale for lærerne i horisonten," siger formanden for de offentligt ansattes forbund, FOA, Dennis Kristensen.



Han taler på vegne af Forhandlingsfællesskabet, der repræsenterer ansatte i kommuner og regioner.



"Derfor tager vi konsekvensen og meddeler, at vi aflyser de overenskomstforhandlinger, der ellers skulle have fundet sted i starten af det nye år," siger han.



745.000 ansatte i stat, kommuner og regioner skal have forhandlet nye overenskomster på plads inden 1. april 2018.



Men lønmodtagernes organisationer på tværs af sektorerne har tidligere meldt ud, at de ikke vil indgå i forhandlingerne, før der er udsigt til, at lærerne får en ny arbejdstidsaftale.



Som det er i dag, er lærernes arbejdstid reguleret af en lov som følge af et politisk indgreb efter en længerevarende konflikt i 2013.



Ved de seneste overenskomstforhandlinger i 2015 lykkedes det ikke lærerne og kommunerne at forhandle en aftale i hus om lærernes arbejdstid. Men det skal ske denne gang, lyder kravet.



Lærerne og kommunerne har derfor indledt et separat forhandlingsforløb om en ny arbejdstidsaftale.



Men efter et statusmøde om forhandlingerne mener lønmodtagernes topforhandlere altså ikke, at der er fremskridt nok.



" Vi håber, at både Moderniseringsstyrelsen og kommunerne kommer til fornuft. Vi blander os ikke i, hvordan aftalen skal se ud. Men der skal være en form for aftale," siger Dennis Kristensen.



Første centrale forhandlingsmøde var egentlig sat til at finde sted 5. januar. Men lønmodtagerne melder afbud til det og andre planlagte forhandlingsmøder.



Kun møder med udveksling af krav med arbejdsgiverne vil de møde op til, siger Dennis Kristensen.



Innovationsminister Sophie Løhde (V) er klar til at forhandle.



"Som jeg har sagt flere gange tidligere, så er vi naturligvis klar til at forhandle om alle de krav, som de faglige organisationer tager med til forhandlingsbordet, og det gælder også i forhold til lærernes arbejdstid.

Samme melding har jeg hørt fra KL, så jeg går ud fra, at vi mødes hver især med de faglige organisationer i januar som planlagt," skriver hun i en kommentar til udviklingen.