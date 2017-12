Det skriver medierne: Vestas-formand advarer mod priskrig

Jyllands-Posten Erhverv

Vestas' bestyrelsesformand, Bert Nordberg, langer ud efter selskabets konkurrenter for at føre en destruktiv priskrig, der kan koste branchen dyrt. Alligevel hævder han, at Vestas står stærkest af alle i det udskilningsløb, som raser i den globale vindmølleindustri, og at selskabet vil trække sig sejrrigt ud af det destruktive priskapløb, som kan koste flere aktører livet eller tvinge dem ind i fusioner. Det skriver Finans Novo Nordisk Fonden gør alvor af sine planer og igangsætter et storstilet projekt. Målet er at få skabt flere succesfulde life science-virksomheder. Det sker i første omgang med en bevilling på 392 mio. kr., der skal bruges til at etablere et nyt stort center, BioInnovation Institute i København. Det skriver Finans Global Wind Power kæmper for at overleve. For år tilbage spillede selskabet en stor rolle i udviklingen af vindmølleparker, og havde et stort samarbejde med Vestas. Men de seneste år er selskabet løbet ind i problemer og har tabt store tocifrede millionbeløb. Nu strammer banken skruen. Læs historien her Knap er Nilfisk landet som selvstændig børsnoteret virksomhed, før selskabet er blevet omdrejningspunktet i et psykologisk spil med en aktivistfond fra London. Primestone har overfor de amerikanske børsmyndigheder netop flaget mere end 5 pct. ejerskab af aktierne i Nilfisks amerikanske konkurrent, Tennant, og i kølvandet på den meddelelse kom meldingen fra aktivistfonden om, at den opfordrer ledelserne i de to selskaber til at fusionere. Læs historien her Gram Equipments' salg til en kapitalfond faldt sammen med likviditetsproblemer. Samtidig med at ejer og ledelse i Gram lagde sidste hånd på salget til FSN Capital, led koncernen under et presset likviditetsberedskab. Læs historien her It-servicefirmaet NNIT med speciale i life science-virksomheder satser nu på at vokse med kinesiske medicinalfirmaer, der har store globale ambitioner. Efterspørgsel på alle former for it-løsninger og styring af systemerne, som er NNIT Chinas kerneydelser, er høj. Læs historien her De danske børsnoterede selskaber skal åbent fortælle om hver enkelt direktionsmedlems løn og forklare, hvorfor lønpakken er strikket sammen, som den er. Det er den nye anbefaling fra Komiteen for god Selskabsledelse. ATP's Christian Hyldahl bakker op. Det skriver Berlingske Business Efter uger med spekulationer har Kåre Schultz nu løftet sløret for sin gigantiske spareplan for den israelske medicinalgigant Teva. Schultz vil fyre 14.000 medarbejdere og spare 19 mia. kr. på blot to år. Fagforening blæser til strejke. Det skriver Berlingske Business /ritzau/FINANS