Lille havn på Møn skal servicere enorm havvindmøllepark

Energiselskabet Vattenfall har valgt den lille havn Klintholm Havn på Møn til at være det sted, hvor serviceringen af den kommende, kæmpemæssige havvindmøllepark Kriegers Flak skal udgå fra.



Kriegers Flak er et enormt projekt, der vil kunne leverer strøm til 600.000 danske husstande, når det står klart. Det bliver samtidig Danmarks største havvindmøllepark.



Klintholm Havn har ifølge de seneste tal lidt over 200 indbyggere, restauranten Hyttefadet og plejecentret Klintholm Havn Centret. Og nu sker det virkelig et væsentligt løft i aktiviteten. I den indledende fase vil det give op mod 70 arbejdspladser, og så skal der 15-20 mand til at vedligeholde møllerne i 25 år.



"Det er stort for sådan et lille hjørne af vores kommune. Det er yderkanten af hele kommunen, Klintholm Havn," siger borgmester i Vordingborg Kommune Michael Seiding Larsen (V).



"Det er ikke småting et sted som Klintholm, og det har nogle afledte vindmøller. Hvis man som tekniker skal arbejde på møllerne, så håber vi da på, at man har lyst til at bo på Møn. Vi har mange skønne og billige boliger hernede i vores område," siger Michael Seiding Larsen.



Ifølge Vattenfall har Klintholm Havn slået havnene i Køge, Rødvig, Stubbekøbing, Faxe og Trelleborg, når det kom til, hvor der skulle være base for Kriegers Flak.



"I sidste ende faldt valget af servicehavn på Klintholm Havn, hvor et af parametrene var kort transporttid fra havnen ud til havmølleparken," skriver projektdirektør for Kriegers Flak Niels Bjært i en pressemeddelelse.



Borgmesteren fortæller, at processen med at kæmpe om opgaven har varet i otte år.



"Vi er en kommune, der er udfordret. Men vi har nu fået servicehavnen, og tidligere fik vi elementbyggeriet til Storstrømsbroen. Så jeg synes, vi oplever en genrejsning.Det er jeg stolt over," afslutter borgmesteren.