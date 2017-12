Putin giver Danmark og Grønland fingeren: Arktis er en uadskillelig del af Rusland

Danmark og Grønland gjorde for tre år siden krav på 895.000 kvadratkilometer af den arktiske havbund, der omkranser Nordpolen langs en enorm undersøisk bjergkæde kaldet Lomonosovryggen.



Rusland har også gjort krav på dele af det samme havbundsområde ved Nordpolen. Kravene fra både Rusland og kongeriget Danmark er i øjeblikket under behandling ved FN's sokkelkommission.



Derfor vækker det opsigt, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, på sit årlige pressemøde torsdag ifølge nyhedsbureauet AFP understreger, at Arktis er en uadskillelig del af Rusland.



Putin siger, at han anser en yderligere udforskning af det arktiske område som en prioritet for Rusland.



Russernes krav omkring Nordpolen dækker et område på 1,2 millioner kvadratkilometer. Størstedelen overlapper det dansk/grønlandske krav.



For at få sit krav imødekommet skal sokkelkommisionens eksperter vurdere, at havbundsområdet hænger naturligt med den kontinentalsokkel, som et tilstødende land ligger på.



Det er teknisk muligt, at området omkring Nordpolen både hænger sammen med Grønlands sokkel og Ruslands sokkel.



I det tilfælde kan begge lande have ret til det golde havbundsområde. Det tæller vel at mærke kun havbunden, og hvad der måtte være i den. Ikke selve vandsøjlen med dens rigdom af fisk.



Rusland var første nation til at indlevere sit krav på området og får derfor behandlet sin anmodning først.



Det har i dansk sammenhæng skabt bekymring, fordi russerne således skal opgive deres eneret til området, hvis Danmark og Grønland siden hen også får eksperternes ord for, at de har krav på området.



Canada ventes til næste år også at indgive et krav på dele af det samme område - formentlig inklusive Nordpolen, som dermed får tre bejlere.