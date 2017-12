Det bliverentreprenørkoncernen Aarsleff, der får til at opgave at stå for byggeriet af det ny Statens Naturhistoriske Museum, skriver branchemediet Licitationen.



Opgaven er vundet i konkurrence med MT Højgaard og et konsortium bestående af Pihl & Søn, LM Byg og MJ Eriksson.



Hovedentreprisen har ifølge udbudsmaterialet en værdi på omkring 700 mio. kr., men værdien er ikke bekræftet af hverken Aarsleff eller Bygningsstyrelsen, skriver Licitationen.