Det sker i dag: Salgstal fra modegigant

Nye tal fra H&M

Den store svenske modetøjskoncern Hennes&Mauritz, H&M, som er én af dem, danske Bestseller måler sig op imod, kommer i dag med tredje kvartalsmeddelelse. Med et skævt regnskabsår, der sluttede 30. november, er der dog ingen oplysninger om den vigtige julehandel. I første halvår omsatte H&M for 114 mio. skr. – 86 mio. dkr. – eller 9 pct. mere end året før. Nettoresultatet steg med 6 pct. til 6,3 mia. dkr. Inditex, der ejer den anden af de rigtig store kæder i modesektoren, Zara, oplyste forleden, at julehandelen var startet godt med en salgsvækst på 13 pct. i de fem uger fra 1. november.



Arbejdstid

Vi siger alle, at vi arbejder rigtig mange timer hver uge. I dag kommer der tal på. Danmarks Statistik offentligør det officielle arbejdstidsregnskab for tredje kvartal.



Canabis på dagsordenen

Folketinget behandler i dag forslaget om tilladelse til medicinsk cannabis i Danmark – et område, som vurderes at have meget stort eksport- og indtjeningspotentiale.



Raket-dag

I dag er iøvrigt den første dag landets mange forhandlere af fyrværkeri, som traditionelt tjener rigtig godt i årets sidste to uger, må sælge raketter, heksehyl osv.

BB