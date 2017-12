ECB-chef: Lempelig pengepolitik er nødvendig for at få inflation op

Den Europæiske Centralbank (ECB) ser fortsat behov for en lempelig pengepolitik for at få inflationen i eurozonen tættere på målet på knap 2 pct.



Centralbanken har torsdag offentliggjort en ny prognose for inflationen, og ECB venter fortsat en inflation på 1,5 pct. i eurozonen i år, mens forventningerne til 2018 er opjusteret til 1,4 pct. fra 1,2 pct.



For første gang har centralbanken oplyst forventningerne til 2020, hvor banken venter prisstigninger på 1,7 pct.



"Inflationen ventes langsomt at komme tættere på vores målsætning, hvilket blandt andet vil være understøttet af ECB's pengepolitiske tiltag. Det skal sikre, at vores inflationen kommer tæt på, men under, 2 pct.," siger centralbankchef Mario Draghi på et pressemøde oven på bankens rentemøde torsdag.



Her blev pengepolitikken fastholdt, så indlånsrenten fortsat er på minus 0,4 pct., mens banken fastholdt planerne om at opkøbe obligationer for 30 mia. euro fra årsskiftet til og med september.



ECB understreger, at den er klar til at lade programmet løbe endnu længere og alternativt forhøje det, hvis det bliver nødvendigt.



Derudover lover ECB, at der først er lagt op til en renteforhøjelse et stykke tid efter opkøbsprogrammets ophør.



Mario Draghi afviser på pressemødet at kommentere, hvordan banken forestiller sig, at opkøbene skal se ud efter september næste år.



Mere optimistisk end for to måneder siden



"Vores pengepolitik er helt uændret, siger Mario Draghi, der dog understreger, at banken er blevet mere positiv på at nå inflationsmålet. Vi er mere optimistiske, end vi var for to måneder siden," siger han.



ECB har desuden offentliggjort en ny vækstprognose for eurozonen og venter nu en vækst på på 2,4 pct. i år og 2,3 pct. næste år. Det er opjusteret fra 2,2 pct. og 1,8 pct. i september.