Disney i mega-handel til 330 mia. kr.: Angreb på Netflix ventes

Disney har i en mega-handel for op mod 330 mia. kr. købt store dele af mediemogulen Robert Murdochs selskab 21st Century Fox, som bl. a. omfatter den ofte kontroversielle nyhedskanal Fox . Betalingen falder i Disney-aktier.



21st Century Fox indeholder også bl. a. film- og tv-studier samt en række tv-selskaber, og med i købet får Disney-koncernen, i følge Bloomberg, en gæld på små 14 mia. dollar eller 86 mia. kr.



Disneys træk opfattes som et angreb på streaming-kæmper som Netflix og Amazon Prime. Med nyerhvervelsen kan Disney selv skabe store mængder af indhold som nyheder, sport osv..



I følge CNBC omfatter den store handel også bl. a. Fox' regionale sportsaktiviteter samt andele af Sky. Det betyder, at Fox kommer til at så tilbage med sin nyhedskanal og sportsaktiviteter.



Udover Disney skal også tele- og netkoncernen Verizon og den store tv-udbyder Comcast have været med i kampen om at købe