Det skriver medierne: Bankerne har ingen grund til at hæve priser

Bankerne har de seneste år hævet priserne markant på grund af regningen fra ny regulering. Men der er slet ingen regning, fastslår eksperter fra Aarhus Universitet. Det skriver Finans Eksporten af danske fødevarer og landbrugsprodukter er i år vokset til det højeste niveau nogensinde. Ifølge nye beregninger fra brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer, L&F, vil fødevareklyngens samlede eksport i år vokse omkring 7 mia. kr. til 164 mia. kr. Det skriver Finans Den danske shippingkæmpe Maersk Line tager sig bedre betalt for at sejle fødevarehjælp for USA end for anden lignende fragt. Det løber op i et trecifret millionbeløb årligt. Det skriver Finans.Som ny topchef skal René Brøchner gøre it-virksomheden Icotera stor og lækker, så ejerne – herunder den største aktionær, Maj Invest – kan se frem mod exit. Tidligere på året købte Maj Invest Equity 75 pct. af Icotera for et pænt trecifret millionbeløb. Læs historien her Aktien i Hugo Games, der har været noteret på børsen i Oslo siden 2015, har fået tæsk, og selskabet har svigtet deadlines. Med en kapitalindsprøjtning på 34 mio. kr. satser selskabet på at kunne hive sig selv op ved nakkehårene. Ny direktør skal fjerne truslen for konkurs. Læs historien her Det går godt i dansk økonomi, og det kommer til at gå endnu bedre, lyder det fra Berlingske Business' Toplederpanel. Toplederne forventer højere omsætning og stigende investeringsaktivitet i den allernærmeste fremtid. Rekordmange virksomheder venter at ansætte flere medarbejdere. Det skriver Berlingske Business Nye virksomheder og koncepter pibler frem i ly af Airbnb, mens også eksisterende udlejningsfirmaer tjener på at være bindeled mellem udlejere og lejere. Mellemmændene afviser den tiltagende kritik. Det skriver Berlingske Business /ritzau/FINANS