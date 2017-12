Vigtigt og beroligende rente-signal fra Yellen

"Et vigtigt og beroligende signal." Det er kommentaren fra direktør og partner i Formuepleje Henrik Franck til, at renten i USA her til aften blev hævet med et kvart procentpoint. Fed-chef Janet Yellen signalerer samtidig, at renteforhøjelserne fortsætter i det nye år.



"Renteforhøjelsen er præcis som stort set alle i markedet havde regnet med, og det vidner om en amerikansk centralbank, der er meget interesseret i at bevare det stabile økonomiske opsving, vi er i gang med ved hverken at stramme for meget eller lade pengepolitikken være for løs," siger Henrik Franck, direktør og partner i Formuepleje.



Samtidig hæfter han sig ved, at Federal Reserve for 2018 signalerer, at man vil fortsætte den nuværende kurs og hæve renten i små step. Det betyder også, at man ikke skal forvente nogen større ændring trods udskiftningen på centralbankens chefpost, hvor Janet Yellen træder tilbage til fordel for Jerome Powell, der overtager tøjlerne i Fed til februar.



"Det er et vigtigt og beroligende signal, at man vil gøre det i et fornuftigt tempo. Det kan være med til at opretholde det i forvejen meget langvarige opsving, vi er i gang med. Vi forventer ligesom før, at Fed fortsætter den nuværende pengepolitik. Det betyder formentlig tre mindre rentestigninger i 2018," siger Henrik Franck, som dog absolut ikke udelukker, at det kan blive aggressivt end det, så næste år vil byde på fire rentestigninger:



"Hvis Donald Trump får sin skattereform igennem med store skattelettelser, kan man godt forestille sig, at Fed vil trække i den anden retning og føre en strammere pengepolitik, når der samtidig kommer de planlagte finanspolitiske stimuli fra USA's regerings side. Man vil gå langt for at undgå at blive fanget med en overophedet økonomi," siger Henrik Franck.