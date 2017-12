Dét alle sælgere drømmer om: Smukfest-billetter udsolgt på halvanden time

Halvanden time tog det at sælge alle partoutbilletter til Smukfest i Skanderborg



Det er andet år i træk, at Smukfest i Skanderborg kan melde udsolgt af partoutbilletter samme dag, som de er blevet sat til salg.



Sidste år tog det lige under fem timer.



"Interessen har været aldeles overvældende, og der er stor glæde her på festivalen over, at vi igen kan melde udsolgt af partoutbilletter samme dag, vi sætter dem til salg," siger Poul Martin Bonde, der er formand og talsmand for festivalklubben.



Foreløbig står kun to navne på plakaten, nemlig Saveus og Nephew.



Næste års Smukfest er 5.-12. august.