Årets laveste rente: Staten tjener 6 mio. kr. på at låne 3,8 mia. kr.

Den danske stat har i dag lånt 3,8 mia. kr. til en rente helt nede på minus 0,825 procent. Det skete ved Nationalbankens salg af skatkammerbeviser, der er lån til staten. Renten er årets laveste.



Skatkammerbeviserne udløber allerede 1. marts, og i den korte periode når staten at tjene 6 mio. kr. på at låne de små fire mia. kr.



Makroøkonom i Sydbank Søren V. Kristensen kalder det humoristisk "det glade vanvid" og oplyser, at man skal helt tilbage til 2015 for at finde lavere en lavere rente. Her var renten på en enkelt auktion med skatkammerbeviser helt nede på minus 0,98 pct.



"Generelt set har de negative renter været en god forretning for både staten og de danske boligejere, som nu igennem længere tid har tjent penge på at låne penge. Der afspejler udover en ekstremt lempelig pengepolitik, at investorerne er helt forelskede i danske obligationer. Forelskelsen kommer på baggrund af, at dansk økonomi på mange måneder er i superform, med en relativt begrænset gæld, der målt i andel af BNP er faldende," siger han.



Det er en af årsagerne til, at rating-institutterne belønner Danmark med topkarakterer.



"Derfor ser det også ud til, at situationen, hvor staten får penge for at låne penge, vil fortsætte i den kommende tid. Dansk økonomi vil også i de kommende kvartaler stå stærkt, og oveni hatten er der ikke udsigt til, at centralbankerne for alvor vil løfte renterne i den kommende tid," siger Søren V. Kristensen.



Iøvrigt var på dagens auktion tilbud om at købe for ialt næsten 13 mia. kr. Nationalbanken valgte dog "kun" at acceptere bud for 3,8 milliarder kroner.