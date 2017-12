Olielandet Norge vil i gang med vindmøller til havs

Olielandet Norge tager nu et skridt mod at komme i gang med offshore-vindenergi.



Den norske regering lægger op til at åbne et eller to havområder øremærket til vindmøller - gerne på flydende fundamenter.



Det fremgår af en pressemeddelelse fra Norges olie- og energiministerium.



"Regeringen ønsker at gøre klar til vindkraft til havs, særlig med tanke på demonstrationsprojekter for flydende vindkraft. Regeringens ambition er at åbne et til to områder så snart som muligt," udtaler olie- og energiminister Terje Søviknes.



Udviklingen af vindmøller til land er på vej i fart i det bjergrige land, og danske Vestas fik så sent som onsdag en ordre på vindmøller til et projekt i den sydøstlige del af landet. Og i 2016 var selskabets største ordre de 1001 megawatt (MW), som Fosen Vind bestilte til en række norske vindparker.



Også på andre områder overvejer Norge at skrue ned for afhængighed af olie, da den enorme Statens Pensjonsfond Utland, bedre kendt som Oliefonden, kan være på vej til at helt droppe investeringer i selskaber i olie- og gasbranchen. Det er i hvert fald anbefalingen fra centralbanken, Norges Bank.