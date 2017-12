Det sker i dag: Draghi klar med rentemelding

Draghi klar med rentemelding



Efter onsdagens meget omtalte rentemøde i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, er der nu Den Europæiske Centralbanks tur. Generelt ser det godt ud i euroland med fin økonomisk udvikling, faldende arbejdsløshed osv. 13.45 ventes rentemeldingen fra centralbankchef Mario Draghi, som i Frankfurt stiller op til pressemøde for at uddybe tre kvarter senere



EU-topmøde



Stats- og regeringscheferne i EU holder topmøde i Bruxelles - og det samme gør det nye EU27 – som er alle minus Storbritannien. Begge steder er forhandlingerne om brexit på alles læber. Og som rosinen i pølseenden holder euro-landene, hvor Danmark ikke ermed, topmøde om bl. a. bankunion på dagsordenen.



Putins årlige show



Ruslands præsident, Vladimir Putin, holder sin årlige pressekonference i Kreml og vil formentlig sige ord om spændingerne mellem Rusland og Vesten samt konflikterne i Syrien og Nordkorea - plus sin egen opstilling til præsidentvalget til marts.



Godstransport



Danmarks Statistik sætter tal på mængden af gods på de danske veje i tredje kvartal