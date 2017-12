Små stigninger i USA-aktier inden ventet renteforhøjelse fra Fed

De store amerikanske børser er onsdag åbnet med små stigninger, på en dag hvor den amerikanske centralbank, Federal Reserve, ventes at hæve renten.



Baseret på futures-estimater skriver Bloomberg News, at der er 100 pct. chance for en renteforhøjelse i forbindelse med rentemødet. Beslutningen offentliggøres onsdag klokken 20 dansk tid.



Både S&P 500- og Dow Jones-indekset ser ud til at lægge yderligere til tirsdagens rekorder. S&P 500-indekset stiger med 0,1 pct. til 2667,64, mens Dow Jones-indekset stiger med 0,1 pct. til 24.534,91. Nasdaq-indekset stiger med 0,3 pct. til 6885,24.



Biotekselskabet Proteostasis Therapeutics falder 7,2 pct. til 5,70 dollar. Selskabet offentliggjorde sent tirsdag, at det vil sælge 7 mio. aktier.



Nordic American Tankers har ligeledes offentliggjort, at det vil sælge 100 mio. aktier som en del af sin rekapitaliseringsplan. Selskabet falder 24,3 pct. til 2,78 dollar.



Umiddelbart inden børsåbning er der kommet data for de amerikanske forbrugerpriser.



I november steg forbrugerpriserne med 2,2 pct. i forhold til samme måned året før, hvilket ifølge Bloomberg News var som ventet blandt økonomerne.



Dermed accelererer inflationen umiddelbart, da niveauet måneden før var på 2,0 pct.