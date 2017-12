Dårlig sommer for ølsælgerne: Harboes halverer overskudsprognosen

(Opdateret) Harboes Bryggeri nedjusterer forventningerne til det forskudte regnskabsår 2017/18 gevaldigt. Øl-aktien falder umiddelbart 3-4 pct.



Selskabet venter nu et EBITIDA-resultat på mellem 110 og 120 mio. kr. samt et resultat før skat i niveauet 15 til 25 mio. kr.



Det fremgår af selskabets regnskab for første halvår af 2017/18 onsdag. Her er omsætningen i halvåret 696,4 mio. kr. mod 744,6 mio. kr.



Tidligere ventede Harboes Bryggeri et EBITIDA-resultat på 140-150 mio. kr. og et resultat før skat i niveauet 40-50 mio. kr.



Årsagen skal findes i et svagt første halvår, som blev ramt af dårligt sommervejr.





Umiddelbart efter halvårsrapporten falder aktien fra 100 kr. til 96,5 kr.



Harboes Bryggeris regnskabsår løber fra 1. maj til 30. april.