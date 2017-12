Både S-tog og tog til Sverige skal i udbud

Regeringen, DF og De Radikale er blevet enige om at indføre førerløse S-tog. Både S-tog og strækningen København-Malmø skal i udbud, oplyser transportminister Ole Birk Olesen (LA) på et pressemøde.



- Vi vil gribe de teknologiske muligheder, der gør det muligt at lade S-togene køre automatisk, siger han.



Med automatiske tog vil det blandt andet være muligt at køre S-tog hele døgnet. Som det er nu, kører S-togene kun i døgndrift i weekenderne. Passagertallet i S-togene ventes at stige med 13 millioner passagerer.



Alt i alt vil det give så store billetindtægter, at udgifterne til de førerløse tog på 4,2 milliarder kroner tjener sig selv ind igen, fremgår det af aftaleteksten.



I forbindelse med, at S-togene skal køre uden fører, bliver driften lagt om i et såkaldt offentligt privat partnerskab. Ifølge transportministeren bliver det efter den model, der kendes fra metroen i København.



Dermed vil ansvaret for vedligehold og trafikstyring af S-banen gradvist overgå fra Banedanmark til det nye partnerskab. Udgangspunktet er, at DSB skal være den offentlige part i det partnerskab.



Selve driften af de førerløse S-tog skal sendes i udbud.



Derudover er politikerne blevet enige om at splitte Øresundstrafikken op. Siden Øresundsbroen blev bygget, har togtrafikken over Øresund hængt sammen med Kystbanen, der betjener byerne nord for København.



Men trafikken har været plaget af store forsinkelser, som politikerne nu håber at kunne lave om på.



- Vi adskiller de to trafiksystemer, så vi kan få flere tog til tiden, siger Ole Birk Olesen.



Fra 2021 skal det kun være det svenske selskab Skånetrafiken, der har ansvar for strækningen København-Malmø. Skånetrafiken vil så sætte København-Malmø i udbud, mens DSB får eneansvaret for Kystbanen.



/ritzau/