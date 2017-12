Forsker ser fordele i at lade private drive førerløse S-tog

- Hvis det er en billig måde at gøre S-togene førerløse, så er det til fordel for passagerne.



Det siger Mogens Fosgerau, professor ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet, om at hovedstadens S-tog er på vej i udbud.



Ifølge De Radikales transportordfører, Andreas Steenberg, vil regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale onsdag formiddag indgå en aftale om den fremtidige drift af S-togene, der skal sendes i udbud.



Ifølge Andreas Steenberg skal S-togene drives af en aktør, der allerede har erfaring med førerløse tog og har et færdigt it-system til opgaven.



- Det vil give god mening, siger Mogens Fosgerau.



Førerløse tog er allerede en realitet. Københavns Metro har ikke førere. Og også i udlandet er der førerløse tog.



Ifølge Mogens Fosgerau viser erfaringer fra Paris, at førerløse tog i højere grad kører til tiden uden forsinkelser end tog med et menneske i førersædet.



- Alene det, at togføreren skal gå fra den ene ende af toget til den anden, når toget holder på endestationen, koster tid, og det slipper man for med de førerløse tog, siger han.



/ritzau/