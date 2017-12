Det skriver medierne: Svensk tilsyn forsinker amerikaneres køb af Nets

Berlingske Business

Nets' tid på den danske børs tegner til at blive forlænget. Det svenske finanstilsyn når muligvis ikke at godkende købstilbuddet på betalings-selskabet inden jul. Dermed kan tiden som børsnoteret forsætte ind i det nye år. Problemerne kommer, efter at Nets har været gennem en omtumlet periode, siden selskabet blev børsnoteret i september 2016. Det skriver Berlingske Business SAS overvejer en gedigen ordre på nye Airbus- eller Boeing-fly. Selskabet er allerede ved at modtage 30 Airbus 320 samt større Airbus 350-fly, men nu overvejer SAS at lægge en ordre på 40-50 fly til kort- og mellemdistanceflyvninger. Det skriver Berlingske Business Hvert år sender ISS sine ledere ud at møde virkeligheden blandt servicemedarbejderne. Lederne indgår i arbejdsteams for at mærke, hvordan hverdagen er blandt ansatte, de ellers aldrig ville møde. Det skriver Berlingske Business.Værdien af vigtigt opkøb smuldrer for det børsnoterede it-selskab Ominto, der er ejet af en række danskere. Nu afslører et flere måneder forsinket kvartalsregnskab fra Ominto, at der har været et omfattende rod med tallene i forbindelse med købet af Lani Pixels. Læs historien her Falck og Philips går sammen om at udvikle bedre digitale værktøjer til falckreddere, som skal gøre det muligt at diagnosticere og behandle flere patienter i hjemmet eller i ambulancen. Samarbejdet skal give Falck teknologisk førende løsninger. Læs historien her Kapitalfonden FSN Capital overtager en af landets traditionsrige smedier, den 116 år gamle Gram Equipment, fra Procuritas, der har ejet Gram i syv år. FSN Capital vil fordoble omsætningen i selskabet inden for fem år. Fokus skal være på Asien. Læs historien her Det skandinaviske luftfartsselskab SAS må endnu en gang udskyde den første flyvning i sit nye irske datterselskab SAS Ireland fra basen i London. Først manglede flyene, men nu står myndighederne i vejen, idet de irske myndigheder ikke har givet driftstilladelse. Læs historien her. Krisen i redningskoncernen Falck er så stor, at ejerne endnu engang må træde til med en redning. Ejerne med Lundbeckfonden i spidsen træder til et 2 mia. kr. stort lån til en skyhøj rente. Falck har en meget høj bankgæld, og lånet vil give ledelsen ro på bagsmækken. Det skriver Finans. /ritzau/FINANS