Jysk søskendepars rejsebureau-succes får professionel formand

Søskendeparret Vibeke og Michael Mejers rejsebureau-succes, Adventuredk, har fået en professionel formand for sin bestyrelse. Målet er, at de senere års vækst kan fortsættes. Selskabet har i en lang række øget sit overskud hvert eneste år - senest fra 4,6 mio. kr. til 6,6 mio. kr. før skat



Den nye formand for selskabet, der har specialiseret sig i grupperejser for yngre mennesker, er Dion Eriksen, der har tjent sin egen formue på briller.



Dion Eriksen er medejer af en række virksomheder og købte i 2012 Pro Design International sammen med Erhvervsinvest. Tidligere har han selv ejet og drevet 35 Nyt Syn-optikerbutikker sammen med partneren Torben Boldsen.



Adventuredk er netop for femte gang blevet gazellevirksomhed i Børsens opgørelse over landets hurtigstvoksende selskaber.



Selskabet blev startet af Vibeke Mejer i broderens bilforretning i Herning, men ret hurtigt måtte broderen også gå ind i rejsebranchen for at hjælpe søsteren med de mange kunder.



Dion Eriksen tror, at hans egne iværksætter-erfaringer fra opbygning af kæden af optikerbutikker, kan bringes ind i Adventuredk.



Seneste væksttiltag i Adventuredk er et katalog rettet mod en lidtd ældre målgruppe på 28-35-årige. Det er ikke længere kun de helt unge, som rejser ud i verden med rygsæk, og der er et vækstpotentiale, mener rejsebureauet.

.