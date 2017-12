Løkke vil slå ring om jorden: Vi skal lukke klimahul efter Trump

Danmark vil smide penge i det hul, som USA efterlader i budgettet i FN's klimapanel (IPCC), når landet trækker sin støtte.



Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), da han tirsdag er i Paris til et internationalt klimatopmøde.



"Mødet finder sted to år efter Parisaftalen i en situation, hvor USA's præsident, Donald Trump, har vendt klimaet ryggen. Nu må vi andre slå ring om Jorden. Derfor har jeg en fordobling af støtten til FN's klimapanel med. For her trækker amerikanerne deres penge ud," siger Løkke.



Her sender han et signal om, at Danmark ligesom andre lande er parat til at bidrage, efter at Donald Trump har besluttet at træde ud af klimaaftalen.



Danmark har bidraget til IPCC med fem millioner kroner over en femårig periode. Det bliver nu fordoblet.



Sidste år bidrog USA med omkring to millioner dollar svarende til knap 13 millioner danske kroner. Det svarer ifølge statsministeriet til 38 procent af det samlede budget.



Klimatræffet i Paris er indkaldt af den franske præsident, Emmanuel Macron, og det holdes, to år efter at klimaaftalen blev vedtaget i byen i 2015.



Over 100 stats- og regeringschefer er inviteret til mødet, der går under navnet "One Planet Summit". Omkring 50 deltager.



Målet er at skaffe penge til klimatilpasning i fattige lande og finansiering til CO2-reduktioner.



På en klimakonference i Bonn bebudede Macron, at Europa skulle dække USA's andel af budgettet.



"Vi er meget langt fra målet i Parisaftalen om at begrænse temperaturstigninger til højst to grader," siger han til avisen Le Monde.



Lars Løkke Rasmussen kalder det en "kæmpe streg i regningen", at Trump har ændret USA's klimakurs.



"Men momentum er så stort, at det ikke kan stoppes fra Det Hvide Hus. Det kan man også se ved, at en række amerikanske stater ufortrødent arbejder videre. Der er også amerikanske politikere til stede her i Paris," siger han.



Under mødet indgik Løkke et klimasamarbejde med bynetværket C40, der under ledelse af Paris' borgmester består af 92 storbyer.



Her vil Danmark bidrage med 15 millioner kroner over to år til at støtte udvikling af klimaplaner i fem udvalgte byer.



Her er tale om storbyerne Addis Ababa, Jakarta, Ho Chi Minh City, Wuhan og Qingdao.



Det er alle byer, der har relevans for det globale klimainitiativ P4G - "Partnerskaber for grøn vækst og verdensmålene" - som statsministeren søsatte i september i New York.



"70 procent af den skadelige udledning kommer fra storbyer rundt om i verden," siger Lars Løkke Rasmussen.



Ved FN's Generalforsamling i september, sagde statsministeren ja til at stå i spidsen for en koalition, der skal forsøge at rejse klimainvesteringer.



I den forbindelse har Danmark valgt at give 130 millioner kroner fra den årlige klimapulje til grønne investeringer gennem OECD og udviklingsbankerne.



Topmødet bliver blandt andre støttet af FN, OECD og Verdensbanken, men det er ikke en del af de officielle FN-forhandlinger.



