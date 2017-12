EU-præsident: Brexit bliver et vildt kapløb mod tiden

Det bliver et vildt kapløb mod tiden at nå i mål med forhandlingerne om en overgangsordning og rammerne for fremtidens forhold efter den britiske exit fra EU.



Sådan skriver EU-præsident Donald Tusk tirsdag til EU-lederne i sin invitation til topmøde i Bruxelles senere på ugen.



Han skriver, at afslutningen på første fase af exit-forhandlinger udgør et "moderat fremskridt".



For nu er der kun ti måneder til at blive færdig med resten.



"Det bliver et vildt kapløb mod tiden, hvor vores sammenhold igen bliver nøglen," skriver Donald Tusk.



"Og erfaringen indtil nu har vist, at sammenhold er uomgængeligt for en ordentlig britisk udtræden," hedder det i brevet.



Første fase af exit-forhandlingerne kom i mål i fredags. Det skete, da den britiske premierminister, Theresa May, fløj til Bruxelles for at møde EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker.



EU-Kommissionen har herefter indstillet til topmødet, at der er sket tilstrækkelige fremskridt i første fase til at tage hul på fremtiden.



Men første fase, der handler om exit-betingelserne, var den nemme del, advarede Tusk med det samme.



"Lad os huske, at de sværeste udfordringer ligger foran os," sagde EU-præsidenten.



Også fra EU's chefforhandler, Michel Barnier, er meldingen, at den langt fra er hjemme endnu.



"Fredagens aftale var et vigtigt skridt fremad. Men jeg vil anbefale alle at være forsigtige og rolige," siger Barnier efter et europaministermøde i Bruxelles.



Der kan kun blive tale om en endelig exit-aftale, hvis Storbritannien gør, som de har lovet.



Fredagens aftale handler om exit-betingelserne. Det vil sige den økonomiske slutopgørelse, EU-borgernes fremtidige rettigheder i Storbritannien og forholdene ved grænsen på den irske ø.



"Vi vil ikke acceptere nogen britisk tilbagerulning af det, de har påtaget sig. Alle de emner, vi har indgået aftale om, er nu lukket," siger han.



Hans udtalelser kommer, efter at den britiske chefforhandler, brexitminister David Davis, i weekenden omtalte aftalen som "en hensigtserklæring".



Resten af EU mener, at der er tale om en klippeklar aftale, der nu skal omsættes til noget juridisk holdbart så hurtigt som muligt.



Udtalelsen fra Davis har også fået Europa-Parlamentets chefforhandler, Guy Verhofstadt, op at ringe.



Han kalder det "en uacceptabel beskrivelse" at kalde aftalen for en hensigtserklæring og har straks grebet telefonen.



Efter samtalen skriver Davis på Twitter, at aftalen er vigtig.



"Lad os begge samarbejde om at få den omsat til juridisk tekst så hurtigt som muligt," skriver den britiske minister