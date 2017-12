Greentech bliver til Athena og får ny strategi

Aktionærerne i Greentech Energy Systems besluttede på en ekstraordinær generalforsamling tirsdag at ændre navn til Athena Investments og bakke op om forslaget til ændring af selskabets formål.



Det betyder, at der er givet grønt lyst til, at selskabet fremover kan udvide sit forretningsområde fra investeringer i vindparker til også at tælle investeringer i blandt andet industrielle, kommercielle, tekniske og finansielle aktiviteter.



Hvad det konkret omfatter, kunne bestyrelsesformand Peter Høstgaard-Jensen ikke fortælle, da Ritzau Finans 16. november spurgte ind til planerne.



-"eg kan ikke være alt for konkret om det, men vi er i øjeblikket ved at lave en stor analyse af, hvad vi vil kaste os over. Vi vil gerne investere i andre tilknyttede teknologi og områder, men det skal stadig være "clean" og "green", og det skal ikke øge risikoen i forhold til vores nuværende aktiviteter," siger Peter Høstgaard-Jensen, der regner med at have et bedre overblik i starten af 2018.